Москва, 27 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Вряд ли инициатива по введению санкций против Китая за покупку российской нефти найдет поддержку среди значительного числа конгрессменов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

«И дело не только в том, что накладывая все новые и новые санкции на все большее число стран, США рискуют сами оказаться в полной изоляции, а ведь для них тот же Китай — гораздо более важный торговый партнёр, чем Россия.

Но дело в том, что Китай уже может стать самостоятельным центром ценообразования на нефть, а юань — валютой, в которой будет совершаться значительная доля сделок по нефти.

Как минимум, через этот альтернативный китайский рынок могут в перспективе продаваться нефть из России, Ирана и Венесуэлы, а возможно, и часть нефти арабских стран, учитывая, что сделки по нефти с Саудовской Аравией в юанях уже совершаются.

А это было бы ударом под корень американского могущества и роли эмитента валюты международной торговли», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России внёс в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

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