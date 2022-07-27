Кострома, 27 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. 27 июля в Костромскую область придёт непогода. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

ИА REGNUM Гроза

Ожидается ветер до 18 м/с, гроза, местами возможен град. Горожан просят быть аккуратными и не прогуливаться рядом с рекламными щитами, кранами, деревьями и лёгкими конструкциями.

В последний раз гроза со шквалистым ветром до 12 метров в секунду посещала регион ровно месяц назад — 27 июня. Тогда из-за порывов на сетях без электричества остались 954 жилых дома в Судиславском, Сусанинском, Буйском и Макарьевском районах.