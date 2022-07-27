Москва, , 15:16 — REGNUM Российский велогонщик, серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

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Срок дисквалификации 24-летнего велогонщика начинается с 24 июня 2022 года. Он признан виновным в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении.

В 2017 году Пискунов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке в гонке с выбыванием. Кроме того, он стал двукратным чемпионом России в мэдисоне (2016, 2017).