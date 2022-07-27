Москва, , 15:12 — REGNUM Создание оборудования связи не просто нового, а новейшего поколения 6G — дело важное и нужное для развития телекоммуникационной отрасли и повышения её конкурентоспособности с мировыми аналогами, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Однако стоит принимать во внимание сроки реализации и риски данного проекта. В СМИ сообщают, что это новейшее оборудование будет разработано в достаточно сжатые сроки, к 2025 году, и если этот проект удастся реализовать в такие сроки, причём реализовать качественно, это было бы прекрасно.

Но есть одна проблема: в России пока ещё не работает связь на частотах 5G, которые пока не эксплуатируются коммерческими операторами связи из-за того, что данные частоты заняты спецслужбами.

При этом в США, Великобритании, почти во всех странах Евросоюза, Японии, Китае, сети 5G уже несколько лет как эксплуатируются крупнейшими операторами связи этих стран.

В то же время стандарт 6G не работает ещё ни в одной стране мира, хотя в Китае уже ведутся разработки оборудования для оказания услуг связи в этом стандарте. И пока не вполне понятно, как коммерческие операторы связи, Минцифры и другие ведомства согласуют между собой эксплуатацию этих новейших сетей, когда они будут созданы.

Также неясно, на какую величину будут повышены тарифы на сотовую связь в стандартах 6G, и не получится ли так, что услуги сотовой связи из услуг повседневного спроса миллионов потребителей снова превратятся в предмет роскоши, как это было в 90-е годы?

Но самая главная проблема заключается в том, что пока в мире не разработаны соответствующие устройства, смартфоны и другие гаджеты, способные поддерживать стандарт 6G.

Возможно, что к моменту начала коммерческой эксплуатации сетей 6G значительно изменятся сами устройства мобильной связи, для которых российский новый стандарт окажется неподходящим» — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сколтех» и НИИ радио разрабатывают проект по созданию российского оборудования для обеспечения связи шестого поколения (6G).

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