Ясиноватая, ДНР, , 15:11 — REGNUM Украинские нацисты снова обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:59 и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования подвергли обстрелу город Макеевка в ДНР.