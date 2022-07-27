Кишинёв, 27 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) 28 июля организует в Кишинёве протестную акцию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты в Кишиневе

Сообщается, что социалисты выйдут на митинг возле здания парламента. Начало акции назначено на 10:00 (время совпадает с московским).

По данным пресс-службы, протестующие будут выступать против «социальной несправедливости и невыносимых условий жизни». В акции примут участие депутаты и муниципальные советники от ПСРМ. Также приглашаются все неравнодушные граждане.

Напомним, на протяжении последних месяцев оппозиционные партии Молдавии проводят протесты из-за стремительного ухудшения положения в республике. В стране в несколько раз выросли тарифы на газ, что привело к подорожанию коммунальных услуг. Также с начала года значительно выросли цены на топливо для автомобилей и на продукты. В оппозиции это связывают с некомпетентностью властей и их антироссийской политикой.