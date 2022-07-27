Москва, 27 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается запретить иностранцам приобретать земельные участки и продавать купленную землю другим гражданам недружественных государств, сообщает телеграм-канал фракции.

Aklugovoy.ru Андрей Луговой

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает покупать недвижимость гражданам недружественных государств с разрешения правительственной комиссии, но эта мера временная.

«Сейчас, когда коллективный Запад использует все методы прокси-войны, мы обязаны защитить землю как от военного вторжения, так и от «мирного» захвата. Перечень недружественных государств расширяется. Контрмеры со стороны РФ должны исключить любые попытки пользования российской землей представителями этих стран», — отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).