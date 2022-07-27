Рим, 27 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Итальянские компании по производству напитков столкнулись с дефицитом углекислого газа, необходимого для газировки, так как производство газа сократилось из-за удорожания энергии, передает 27 июля Reuters.

Газировка

Крупнейшие химические компании сократили свою деятельность в связи с ростом цен на энергоносители. Среди них норвежская компания Yara, которая приостановила выпуск аммиака и карбамида на своем предприятии в городе Феррара на севере Италии. Углекислый газ является побочным продуктом при производстве аммиака.

«Наши поставщики сообщили нам, что им трудно найти CO2, поскольку работа завода в Ферраре сокращена из-за высоких цен на энергию», — сказал Альберто Бертоне, генеральный директор итальянской компании Acqua Sant’Anna, производящей минеральную воду. Дефицит обострился в последние три недели, добавил он.

Компания Sanpellegrino в последнее время также вынуждена сократить производство «в связи с проблемами, возникшими у предприятий сектора производства напитков из-за нехватки CO2», заявили агентству Reuters в компании.

«Всё больше производителей напитков, как крупные, так и средние, выражают тревогу в связи с ситуацией на рынке CO2, — посетовал председатель итальянской ассоциации безалкогольных напитков Assobibe Джанджакомо Пьерини. — Трудно сказать, исчезнут ли некоторые напитки на время с полок супермаркетов. Но в какой-то момент компании могут быть вынуждены сделать выбор».