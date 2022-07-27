Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалёв, ссылаясь на очевидный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, призвал население носить маски в торговых центрах и общественных местах. На эпидемиологическую ситуацию негативно влияет распространение подвидов штамма «Омикрон».

Масочный режим в городе Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Соответственно распространение этих штаммов ведёт к некоторому росту заболеваемости. По предыдущей неделе мы это увидели. Рост пока незначительный, но тенденции меняются. <…> Да, за [отсутствие маски] не накажешь, но это очень действенная мера», — цитирует главу ведомства портал donnews.ru.

По словам Ковалёва, важно держать руку на пульсе и оценивать готовность материальной базы лечебных учреждений к вероятному росту числа заболевших.

Также необходимо вернуться к дезинфекции общественного транспорта, а также тестированию на коронавирус сотрудников, вернувшихся из отпуска.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с ростом числа заражений коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 в Новочеркасске Ростовской области усилят противоэпидемический режим и организуют работу медицинских бригад.

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