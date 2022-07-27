Ижевск, 27 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Ижевске была задержана без вести пропавшая уроженка Кировской области, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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25-летнюю кировчанку обнаружили в лесополосе на территории Индустриального района. При личном досмотре в сумке задержанной был обнаружен зип-пакет с наркотическим средством синтетического происхождения массой 48 граммов.

Установлено, что подозреваемая является закладчицей в интернет-магазине. В арендованной ею квартире в Ижевске были обнаружены электронные весы и упаковочный материал. Также сотрудниками правоохранительных органов установлено, что задержанная находится в федеральном розыске как без вести пропавшая.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16-летнему жителю Ижевска был вынесен приговор по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере. Задержанный будет принудительно отправлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на один год.

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