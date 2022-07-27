Флоренция, Италия, 27 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Российский нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин не вошёл в заявку на предсезонные сборы команды. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин

На сайте «Фиорентины» опубликован полный список футболистов, которые поедут на сборы в Австрии и Испании. Кокорина среди них нет.

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. В составе команды он провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.