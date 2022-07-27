Макеевка, ДНР, , 15:04 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелу город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:43 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики вновь подвергли Куйбышевский район Донецка артиллерийскому обстрелу.