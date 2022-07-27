Москва, 27 июля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Что такое 6G, разработчики пока что не договорились (за исключением, конечно, того, что это — гипотетическое 6-е поколение сотовой связи), а также, что этот стандарт будет внедряться в конце 2020-х годов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

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«Может быть, и позже, поскольку операторы связи не захотят скоро сворачивать 5G, которые они ещё толком не развернули. Кроме того, надо будет ещё придумать новые услуги, за которые пользователи согласятся платить. Существуют различные предложения, не всем из них суждено войти в стандарт.

Иногда одновременно сосуществует несколько стандартов, например, в начале века конкурировали NMT-450, DAMPS и GSM. Иногда страны благополучно перескакивают через какой-нибудь стандарт.

Кстати, многие страны Африки благополучно перескочили этап персональных компьютеров и вошли сразу в эпоху смартфонов. Главное, чтобы внедрялись те устройства, которые находят широкое применение в экономике и в быту.

Каждое десятилетие можно ассоциировать с внедрением поколения мобильной связи. В 1990 годы — это 2G (GSM), в первое десятилетие века — 3G. А сейчас завершается десятилетие 4G и начинается эпоха 5G. На смену им придут 6G.

Если в период 2G полоса в основном использовалась для переговоров, то благодаря 3G люди стали управлять различными устройствами, а начиная с 4G, основным потребителем становится Интернет вещей. К Интернету вещей (IoT) в перспективе будет подключено более 43 млрд устройств.

5G может похвалиться скоростями 10-50 гигабит/сек. — в сто раз выше, чем у 4G (100 Гбит/сек.). Самые масштабные приложения 5G в перспективе — беспилотный транспорт и телемедицина. Время реакции водителя или хирурга на события должно снизиться до миллисекунды.

Более или менее все согласны, что технологии 6G будут работать в терагерцевом диапазоне частоты и передавать терабиты в секунду. Остальные детали пока — на уровне предложений.

Надо сказать, что люди заглядывают уже не только в конец 20-х, но и в середину 30-х годов этого века. В мае 2022 года IPO провел инвестиционный фонд Neuberger Berman Next Generation, намеренный инвестировать даже не в 6G, а в следующие поколения связи.

Фонд воодушевлён прогнозами. Общий валовой внутренний продукт, созданный при участии технологий связи следующих поколений (NextGen), к 2035 году составит $13,1 трлн. В этой индустрии будет создано 22,8 млн рабочих мест.

Инвесторы исходят из того, что для роста телекоммуникационному рынку постоянно нужны новые поколения связи. Телекомы остаются крупнейшим сектором ИКТ рынка с долей 37%, но теряют эту долю со скоростью процентных пункта в год.

Прямо сейчас основным драйвером роста должен был бы стать стандарт 5G. Беда в том, что разработка новых услуг на основе 5G – всё ещё в стадии мозгового штурма. Главными потребителями должны стать сети организаций, а они не торопятся.

Какие же новые услуги позволят технологиям 6G и следующих поколений вдохнуть новую жизнь в телекоммуникационную индустрию?

1. Умный транспорт. Это приведёт к снижению количества инцидентов на дорогах на 80%. Кроме того, благодаря искусственному интеллекту мы будем реже зря гонять туда и обратно. Трафик снизится на 25%.

2. Умные заводы. Автоматизация реального времени сети предприятий позволит поднять рост производительности на 20-30% и увеличить эффективности сборки на 50%. Хорошая идея для тех стран, где производство есть, а Россия намерена оставаться в их числе

3. Умный ретейл. Основными приложениями второй и третей волн искусственного интеллекта станут магазины, распознающие покупателя при помощи биометрии, и автоматически принимающие оплату за товары. Не потребуются ни пластиковые карты, ни системы Pay, достаточно будет войти в магазин или посмотреть в видеокамеру.

4. Виртуальная и дополненная реальность (AR/VR). Технологии NextGen позволят достичь иммерсивности (эффекта погружения). Иначе говоря, мы всё время будет гоняться за призраками, не отличая их от друзей коллег по работе. Тем более, что друзья и коллеги тоже, в основном, будут из виртуальных вселенных.

5. А объединят всё эти «умные города», где будет умное всё.

Перспективы заманчивы, что и говорить. Необычно лишь то, что вопрос о производстве собственного оборудования обсуждается в России. Прежний путь был простой и дешёвый — подождать, пока Запад и Восток примут стандарты и произведут столько оборудования, что оно станет дешёвым.

\Остаётся только выторговать у государства частоты, установить оборудование — и можно предлагать клиентам новые гаджеты и услуги. Инвестиции в разработки, которые могут не выиграть войну стандартов, исключаются. Но теперь геополитика понуждает к высоким рискам и высоким затратам.

Вполне возможно появление нескольких «стандартов» 6G. На днях в США опять обсуждался доклад о шпионаже с использованием оборудования Huawei. Различные военные блоки будут стремиться использовать несовместимые стандарты.

Тот, у кого нет собственного оборудования, рискует остаться без иммерсивности и платить «кэшем» кассиру, который будет считать на счётах и не зачислять бонусы. А главное » даже если не делать 6G, то вышедшее из строя оборудование 4G тоже придётся где-то добывать?

А где, если его не будут производить? Его всё равно придётся делать. И если выбирать – производить оборудование для уходящего поколения связи или рискнуть разработать новое – второй путь выглядит привлекательнее.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИР) собираются к 2025 году разработать отечественное оборудование связи шестого поколения (6G). Для реализации проекта организации запрашивают из бюджета России 30 млрд рублей.

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