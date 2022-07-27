Белгород, 27 июля 2022, 15:05 — REGNUM На платформу Минцифры РФ «Госвеб» переведены все сайты школ и органов местного самоуправления Белгородской области, сообщает 27 июля пресс-служба правительства региона.
Новая платформа с едиными стандартами реализована на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных услуг». Белгородская область — один из пилотных регионов, на ресурс перевели уже 786 сайтов.
По подсчётам властей, объединение ресурсов на единой площадке сэкономит бюджету региона более трёх миллионов рублей в год на обслуживание.