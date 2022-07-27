Белгород, 27 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На платформу Минцифры РФ «Госвеб» переведены все сайты школ и органов местного самоуправления Белгородской области, сообщает 27 июля пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Новая платформа с едиными стандартами реализована на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных услуг». Белгородская область — один из пилотных регионов, на ресурс перевели уже 786 сайтов.

«Госвеб» позволяет получить госучреждению качественный и современный сайт вне зависимости от его финансовых возможностей. В первую очередь мы подключаем к платформе учреждения, наиболее близкие к населению: органы местного самоуправления и школы. Для нас важно оперативно обеспечить жителей на местах надёжной информацией в удобной форме», — пояснил первый замгубернатора — министр цифрового развития региона Евгений Мирошников.

По подсчётам властей, объединение ресурсов на единой площадке сэкономит бюджету региона более трёх миллионов рублей в год на обслуживание.