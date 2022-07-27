Тбилиси, 27 июля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), когда была правящей в Грузии, совершила ряд крупных ошибок. Об этом 27 июля заявил на телеканале «Мтавари архи» председатель ЕНД Ника Мелия.

Unm.ge Ника Мелия

«Я хочу, чтобы все наши потенциальные союзники поняли, что сегодняшнее «Национальное движение» отличается от других и учится на своих ошибках», — сказал политический лидер.

Он признал, что в прошлом власть опиралась на зависимых судей. Также Мелия заявил, что ЕНД отказывалась вводить пропорциональную систему на парламентских выборах, боясь проиграть на них. При этом он обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в повторении тех же ошибок.

Кроме того, Мелия обвинил действующую власть в отказе от западного курса, а также в доведении страны до грани потери суверенитета.

Напомним, ЕНД основал Михаил Саакашвили перед тем, как стал президентом Грузии. Партия стала правящей в стране в 2004 году, после переворота, называемого «революция роз». На парламентских выборах 2014 года «националы» уступили «Мечте» и до сих пор ведут деструктивную политику, стараясь вернуть власть.