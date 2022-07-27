Ростов-на-Дону, 27 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённых сил России на Украине погиб уроженец Ростовской области, ветеран поискового движения Вячеслав Лиманский. Он отправился защищать Донбасс от нацистов в рядах добровольцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

«Вячеслав Лиманский погиб смертью храбрых в бою. Он всегда был образцом настоящего русского патриота, воина, мужчины. На его счету десятки найденных на Миус-фронте и в степях Сталинграда без вести пропавших бойцов. Мы вместе строили планы на будущее. Он всегда принимал активное участие в поисковых разведках и экспедициях», — отмечают товарищи Лиманского.

Ветеран поискового движения будет похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.