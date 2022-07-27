Донецк, , 14:55 — REGNUM Украинские боевики вновь подвергли Куйбышевский район Донецка артиллерийскому обстрелу. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:26 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 265 мирных жителей, включая 16 детей.