Аддис-Абеба, 27 июля 2022, 14:53 — REGNUM Все больше стран приходят к выводу, что доллар больше не является надежной валютой, заявил 27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что в этом не трудно убедиться, если сравнить текущую ситуацию с той, что была 20-30 лет назад.
Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Эфиопию 26 июля в рамках своего турне по странам Африки. До этого он был Египте, Республике Конго и Уганде.
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