Аддис-Абеба, , 14:53 — REGNUM Все больше стран приходят к выводу, что доллар больше не является надежной валютой, заявил 27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен и его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», — сказал он, выступая еред представителями аккредитованного в столице Эфиопии Аддис-Абебе дипкорпуса.

Лавров подчеркнул, что в этом не трудно убедиться, если сравнить текущую ситуацию с той, что была 20-30 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Эфиопию 26 июля в рамках своего турне по странам Африки. До этого он был Египте, Республике Конго и Уганде.

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