* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 27 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставили на всеобщее обозрение тело молодого человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

На снимках, которые получила газета «8 Собх», видно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставили тело молодого человека в центре города Герат и написали на бумаге, приколотой к его телу: »Убийца моджахедов получил по заслугам».

Радикалы и ранее выставляли напоказ тела людей, обвиняемых в кражах и похищении людей в Герате.