Ульяновск, 27 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении гражданина Киргизии, которого признали виновным в убийстве в кафе. Правоохранители установили, что жертвой преступления стал коллега осуждённого, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 22-летний гражданин Киргизии. Следствием и судом установлено, что днём 20 декабря 2021 года, находясь на работе в одном из кафе в Ульяновке, он ударил ножом своего 20-летнего коллегу. Ранение оказалось смертельным: мужчина умер на месте происшествия.

Правоохранители отмечают, что причиной преступления стал «внезапно возникший конфликт».

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив 8,5 года колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года стало известно, что в Ульяновской области взят под стражу житель Башкирии, которого обвиняются в убийстве 15-летнего подростка. Преступление было совершено 26 лет назад.

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