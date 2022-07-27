Нижний Новгород, , 14:49 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 74 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 413 379 человек на 27 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 26 жителей области, накануне в больницы попали 20 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 425 897 случаев заражения коронавирусом, из них 67 — за минувшие сутки. 11 596 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, накануне скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Выписался после COVID-19 21 житель области.