Дагестан, 6 января, 2015, 14:40 — ИА Регнум. Суд в Махачкале 5 декабря заключил под стражу бывшего сотрудника дагестанского еженедельника «Черновик» Мурада Нурмагомедова, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Об этом журналистам сообщил адвокат подозреваемого.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Нурмагомедов был задержан в Махачкале 31 декабря. После задержания дома у него был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены боеприпасы. Родные и бывшие коллеги Нурмагомедова сразу после этого заявили в СМИ и социальных сетях, что боеприпасы могли быть ему подброшены.

Завершив работу в газете «Черновик», Нурмагомедов в последние годы занимался юридической практикой. Он также известен как автор размещенного в интернете ролика, в котором мусульмане призывались отказаться от празднования Нового года.