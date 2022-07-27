Кашира, Московская область, 27 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Правительство продолжит активно поддерживать агропромышленность ради достижения продовольственной безопасности страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения тепличного комплекса «Агрокультура Групп» в подмосковной Кашире.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Когда в 2014 году ввели первые санкции, нарастили объём производства — без сомнения, это был очень серьёзный толчок, была целая госпрограмма с участием инвесторов, регионов. И мы смогли практически в два раза увеличить мощности производства овощей — с 750 тыс. тонн до полутора миллионов, каждый год было увеличение», — заявил Мишустин.

«Мы продолжим помогать. Более того, будем давать субсидии на технологические работы и по овощепроизводству, и по картофелю. Это очень важно, вообще самое важное — продовольственная безопасность страны», — подчеркнул он.

«Агрокультура Групп» — лидер Московской области по производству свежих овощей в закрытом грунте. Качество и значительный объем овощной продукции достигается за счёт использования современных технологий выращивания, применения биологических методов защиты растений и соблюдения строгого санитарного контроля. Цель работы предприятия — замещение импортной продукции на отечественном рынке.

Тепличный комплекс автономно обеспечен электроэнергией, водой для полива и технических целей, а также газифицирован. Штат предприятия составляет 1,5 тыс. человек.

В настоящее время плностью реализованы и активно функционируют 5 очередей строительства тепличного комбината. Последняя очередь была введена в эксплуатацию в конце 2021 года.

Общая площадь теплиц на сегодняшний день составляет порядка 100 га, на которых по итогам 2021 года компанией было получено 62 тыс. тонн овощей. Продукция реализуется через оптовые компании и федеральные торговые сети. 90% продукции поставляется в Москву и Московскую область, 10% — в другие субъекты РФ.