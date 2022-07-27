Москва, 27 июля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Торговые отношения России с Ираном в последние три года активно развивались, торговый оборот с $2,1 млрд в 2019 году вырос до $4,0 млрд в 2021 году. Преимущественно вырос российский экспорт более чем в два раза, импорт возрос более чем в 1,5 раза, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

frank497 Тегеран, Иран

«Текущий импорт из Ирана в Россию приходится преимущественно на овощи и фрукты около 66%, пластмассы и изделия из них 9%, продукция, изготовленная из овощей и фруктов 6%, рыба и ракообразные — 3%, химические волокна 2%, фармацевтическая продукция 2%, на промышленное оборудование и транспортные средства около 1,5%.

В Иране действует госкорпорация Организация авиационной промышленности (Iran Aviation Industries Organization, IAIO), которая объединяет производственные предприятия, работающие в аэрокосмической сфере. В неё входит компания Иранская авиастроительная промышленная компания (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, HESA).

HESA производит вертолёты, военные истребители, а также самолёт IrAn-140. Данный самолёт — это собирающийся по лицензии Ан-140, сборочные комплекты для которого поставлялись Украиной.

Иран планировал провести глубокую локализацию производства данного самолёта, а также полностью локализовать производства двигателей для него. Однако на сколько удалось завершить данный проект неизвестно.

Иран активно занимается разработкой аналогов турбореактивных двигателей и накопил значительный опыт по ремонту авиатехники. Компания HESA занимается обслуживанием и ремонтом авиационных двигателей например для Боинг 707/747 и других.

Поэтому заключение соглашения Иран с Россией о техобслуживании авиалайнеров вполне закономерно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о поставках оборудования и о техническом обслуживании российских авиалайнеров намерены заключить власти Ирана.

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