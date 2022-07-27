Москва, , 14:47 — REGNUM Решение не удалять нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Краснодаром» было ошибочным. К такому выводу 27 июля пришла экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС).

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«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча», — говорится в сообщении.

Ранее «Краснодар» просил РФС рассмотреть три спорных эпизода, произошедших во время матча. Оставшиеся два решения арбитра, которые оспаривал краснодарский клуб, признаны верными.

Отмечается, что судья правильно засчитал взятие ворот «Краснодара» на 35-й минуте матча. Кроме того, комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока «Краснодара» Александра Черникова на 37-й минуте.

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