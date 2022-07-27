Анкара, 27 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Некоторые из стран создавали препятствия в заключении соглашений о поставках украинского зерна для того, чтобы попытаться использовать эту ситуацию для ослабления России. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала «ТМ-100».

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

«Есть страны, которые хотят продолжения войны, более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем больше продлится война, тем больше ослабнет Россия», — сказал он.

Также Чавушоглу уточнил, что турецкая сторона будет прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине и этому, по его мнению, могут способствовать ранее достигнутые в Сиамбуле договорённости по вывозу зерна с Украины.

«Если будет решена проблема зерна, откроется путь для прекращения огня (на Украине). Мы продолжим свою активную роль. В конце концов эта война завершится за столом переговоров, и мы сделаем все возможное для возвращения к этому противостоящих сторон», — пояснил глава турецкого МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом в Сочи.