Нили, Афганистан, 27 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В результате наводнения в уезде Шахристан афганской провинции Дайкунди погибла 11-летняя девочка. Гулям Али Джавед, представитель управления безопасности Дайкунди, сообщил репортёру агентства «Шафакна», что жертву звали Алия, и она пропала вечером 26 июля.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Сегодня утром местные жители вытащили её тело из грязи.

Также поступают сведения о сильных наводнениях в четырёх других уезда Дайкунди. По информации из открытых источников, в кишлаках Налидж Бергер уезда Мирамар, Сиякулаг Ларгар уезда Шахристан, Арга Морда и Миана Кул уезда Марказ и Паштруок уезда Хадир произошли сильные наводнения, в результате которых нанесён значительный материальный ущерб.

В беседе с «Шафакна» жители этих районов сообщили, что наводнение уничтожило десятки гектаров обрабатываемых земель и большое количество плодовых деревьев, унесло десятки голов скота.

Они обращаются за помощью к местным представителям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и благотворительным организациям. Размер причинённого ущерба пока не определён, а местные власти пока не высказывали своих оценок по этому поводу.