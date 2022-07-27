Москва, , 14:48 — REGNUM Псковского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами попросят объяснить ситуацию с начислением платы за вывоз мусора погибшему в ходе спецоперации на Украине российскому солдату Дмитрию Артамонову, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский («Единая Россия»).

Квитанция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае 2022 года погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине рядового Дмитрия Артамонова с воинскими почестями проводили в последний путь в Псковской области.

«Чудовищная ситуация! Псковский регоператор продолжает начислять плату за вывоз мусора погибшему в Украине псковскому солдату Дмитрию Артамонову. Родственники погибшего в начале июля передали регоператору документы о его смерти, однако на него все еще начисляют платежи», — написал Козловский в своем телеграм-канале.

Козловский добавил, что направил соответствующий запрос регоператору и будет лично контролировать ситуацию.

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