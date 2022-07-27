Ростов-на-Дону, 27 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Проект строительства западной хорды Ростова-на-Дону — одного из ключевых элементов Ростовского транспортного кольца, получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве транспорта.

Russianhighways.ru Трасса

Согласно проекту, дорога первой категории протянется от трассы А-280 до улицы Пескова. Транспортная артерия длиною 5,2 километра будет иметь четыре-шесть полос движения. Строительство первого этапа дороги предусматривает развитие строящейся транспортной развязки на 9-м километре федеральной трассы А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной» с устройством путепровода для левоповоротного съезда по направлению Ростов – Таганрог и двух правоповоротных съездов.

Также будут построены путепроводы при пересечении с железной дорогой и улицей Доватора, организована система съездов.

В результате будут перераспределены транспортные потоки с улицы Малиновского и кольцевого пересечения при въезде в Ростов-на-Дону в районе улицы Таганрогской.

Не позднее середины августа планируется объявить конкурсные процедуры.