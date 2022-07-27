Уфа, 27 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Пострадавший в ходе пожара в жилом доме подросток скончался в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что рано утром 24 июля 2022 года в деревне Байназарово Бурзянского района загорелись жилой дом и надворные постройки.

Отмечается, что тогда в ходе борьбы с огнем были найдены тела женщины 1985 года рождения и ребенка 2012 года рождения. При этом двух детей госпитализировали в больницу Бурзянского района.

«Мальчик 2008 года рождения, который в результате пожара пострадал, сегодня, к сожалению скончался», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе во время пожара в жилом доме спасли двух человек.