История вопроса

Все люди, чьё местонахождение неизвестно, делятся на две категории, - те, кто по каким-то причинам не может или не хочет сообщить информацию о своём местонахождении, и те, кто, предположительно, погиб при обстоятельствах, затрудняющих или вовсе исключающих нахождение тела.

К первым чаще всего относятся люди, скрывающиеся по причинам криминального характера, бездомные, психически нездоровые или подростки из неблагополучных семей. Ко второй категории относятся погибшие в результате военных действий, преступлений, технологических аварий, стихийных бедствий и других природных факторов, а также погибшие в результате несчастных случаев в труднодоступных местах.

Поиск пропавших без вести ведётся правоохранительными органами по заявлению их родных или других заинтересованных лиц. Также для розыска применяются объявления в общественных местах, в прессе и в интернете. Около половины пропавших находятся в течение нескольких дней.

В Российской Федерации в случае, если пропавший не обнаружен в течение трёх месяцев, он объявляется в федеральный розыск, его данные направляются в общероссийскую базу данных. Ежегодно в России пропадает около 90 тысяч человек, примерно половину из них удаётся найти.

В последнее время появляются волонтёрские поисково-спасательные организации, занимающиеся поиском пропавших без вести на добровольной основе и без оплаты.

