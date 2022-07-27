д. Нахимовка, 27 июля 2022, 14:40 — REGNUM Омские правоохранители 27 июля сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего Ильи Туманова.

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» Костромской области

«В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение Ильи Туманова неподалеку от деревни Нахимовка. Он передан родителям, предварительно, противоправных действий в отношении него не совершено», — сказано в официальном сообщении областного ГУ МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о пропаже из дома в деревне Нахимовка правоохранителей известила мать ребёнка.

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