Канберра, 27 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Афганистане 13 миллионов из детей (из общего числа в 24,4 миллиона), нуждаются в помощи. Об этом в своём новом отчёте от 27 июля сообщил фонд Save the children («Спасём детей»), пишет газета «8 Собх».

8am. af Голод в Афганистане

Фонд указывает, что, согласно прогнозам, в период с июля по сентябрь этого года не менее 18,9 миллиона человек, в том числе 9,2 миллиона детей, столкнутся с чрезвычайной или критической нехваткой продовольствия.

По данным этого учреждения, 97% афганских граждан рискуют оказаться за чертой бедности в этом году. В настоящее время 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания.

Точно так же 8 миллионов детей нуждаются в поддержке для доступа к образованию в Афганистане, и 10 миллионов детей рискуют бросить учебу, если учителям не будут платить.

Между тем, ЮНИСЕФ заявил, что 4,5 миллиона детей в Афганистане нуждаются в психологической помощи. Организация также предупредила, что Афганистан сталкивается со вспышками ряда заболеваний, включая COVID-19, корь, острую водянистую диарею и лихорадку денге.

После того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришёл к власти, Афганистан столкнулся с волной проблем — от бедности до различных болезней и стихийных бедствий.