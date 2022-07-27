Бухарест, , 14:38 — REGNUM Власти Румынии рассматривают возможность введения в ряде уездов страны режима чрезвычайного положения из-за установившейся в регионе сильной жары. Об этом 27 июля сообщает «Румынское телевидение».

Жара Pezibear

По словам румынского министра сельского хозяйства Петрэ Дэа, в настоящее время в Румынии «нет ни единого уголка, который бы не затронули высокие температуры».

«От устья Дуная на севере до уезда Джурджу на юге нет возможности орошения, засуха фактически уничтожила урожай подсолнечника и зерновых, — констатировал, в частности, министр. — Необходима прямая государственная помощь наиболее пострадавшим областям».

Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней правительство Румынии выделит дополнительно до $20 млн на ликвидацию последствий жаркой погоды. Кроме того, на работы по обеспечению населения питьевой и технической водой будут задействованы подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям и армии.