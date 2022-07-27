Москва, , 14:38 — REGNUM В России на сегодняшний день выявлено семь случаев заражения подвидом штамма «Омикрон» под названием «Кентавр», сообщила 27 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. А вот доля BA.2.75 («Кентавр») пока незначительна — всего семь случаев на всю страну», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может закончится в связи с появлением подвида штамма «Омикрон», который был назван «Кентавр» и представляет собой «живую вакцину».

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