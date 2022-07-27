Москва, 27 июля 2022, 14:38 — REGNUM В России на сегодняшний день выявлено семь случаев заражения подвидом штамма «Омикрон» под названием «Кентавр», сообщила 27 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может закончится в связи с появлением подвида штамма «Омикрон», который был назван «Кентавр» и представляет собой «живую вакцину».
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