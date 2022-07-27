Москва, 27 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день выявлено семь случаев заражения подвидом штамма «Омикрон» под названием «Кентавр», сообщила 27 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. А вот доля BA.2.75 («Кентавр») пока незначительна — всего семь случаев на всю страну», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может закончится в связи с появлением подвида штамма «Омикрон», который был назван «Кентавр» и представляет собой «живую вакцину».

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