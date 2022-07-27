Москва, 27 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов возмущен повышением тарифов Сбербанка на оповещение и направил соответствующий запрос в ЦБ и ФАС.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

«Ребята в Сбербанке совсем уже? С миру по нитке собирают со всех одинаково ‑ и с олигархов, и с бабушки за уведомления», — отметил Власов.

Уведомления подключены почти у всех, указал он.

«А теперь считаем 100 млн х 10 руб. в месяц = миллиард каждый месяц. Направил депутатский запрос в Центробанк и ФАС провести проверку!» — проинформировал парламентарий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сбербанк объявил о существенном повышении стоимости за уведомления по операциям. Клиенты смогут получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполняя условия по карте.