Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM На сцене театра им. Андрея Миронова дадут первый NFT-спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». Об этом 27 июля заявил режиссёр спектакля Алексей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здание театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге (сс) Alexander Y. Potekhin

Как отметил художественный руководитель Санкт-Петербургского театра им. Андрея Миронова Влад Фурман, почувствовать героев в театре можно только при личном посещении постановок. Это значительно отличает этот вид искусства от кино, где отснятый готовый материал можно транслировать и смотреть множество раз. Новые технологии позволят отчасти решить эту проблему.

«Мы первые, кто вообще инициирует эту технологию. Будем говорить о том, что на самом деле, если быть до конца откровенным, это первый NFT спектакль в России», — подчеркнул Морозов.

Режиссёр свой выбор объяснил тем, что произведение длительное время сопровождает его жизнь, 25 лет. В 1997 году он играл роль Ильи Ильича Телегина, героя пьесы «Дядя Ваня».

В ходе новой постановки актёры будут читать, петь или танцевать зонги (артист выходит из роли и транслирует суть своего персонажа через стихи, танцы или песни). В спектакле Морозова исполнители ролей будут читать стихи современной поэзии. Они будут дополнять текст оригинала.

Именно эти зонги будут оцифрованы и переведены в картины, а затем выставлены в коллекции театра. При наведении камеры специального приложения желающие смогут услышать выступление того или иного героя. NFT-технология позволит решить проблему плагиата. Так как сама суть технологий позволяет закрепить авторские права.

«Вообще, идея интегрировать NFT в театре у меня возникла сразу, как только я познакомился с этим понятием, — заявил режиссёр. — Во-первых, это будет коллекция художественных образов: в части декорации, особого реквизита, бутафории, костюмов. Также возможен перевод актёров в костюмах, образах в gif-персонажей и выставление в NFT коллекцию театра».

На сегодняшний день актёры провели две читки текста. Активные репетиции спектакля начнутся в сентябре 2022 года.