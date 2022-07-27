Москва, 27 июля 2022, 14:34 — REGNUM Операторы мобильной связи ещё на этапе наладки 5G столкнулись с трудностями распространения такой связи на всю Россию, ограничившись на первом этапе только городами миллионниками, только в оживленных местах, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, Научно-исследовательский институт радио (НИИР) и «Сколтех» собираются к 2025 году разработать отечественное оборудование связи шестого поколения (6G).
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