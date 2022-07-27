Москва, 27 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Операторы мобильной связи ещё на этапе наладки 5G столкнулись с трудностями распространения такой связи на всю Россию, ограничившись на первом этапе только городами миллионниками, только в оживленных местах, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

(сс) geralt Интернет

«Однако стремительная популярность и востребованность в последнее время спутниковой связи вместе с удешевлением тарифов пользования указали, что есть смысл заняться одновременно запуском низкоорбитальных спутников по примеру Скайнета Илона Маска и разработки оборудования 6G-сетей в России.

6G будет использовать верхние частоты радиоспектра и выдавать скорость 1 Тбит/с. Впереди век взаимодействия машин без участия человека.

Проект стал бы более успешным, если бы это было развёрнуто на страны ОПЕК+, так как 6G интересна всем странам сообщества», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Научно-исследовательский институт радио (НИИР) и «Сколтех» собираются к 2025 году разработать отечественное оборудование связи шестого поколения (6G).

Читайте также: В Турции оценили возможность краха экономики России