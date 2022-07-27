Бишкек, 27 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Уязвимость экономики Киргизии сужает для неё возможности маневра во внешней политике. Москва не обрадуется сближению стран Туркестана с США. Об этом 27 июля рассказал ИА REGNUM политолог из Киргизии Марс Сариев.

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Напомним, 27 июля глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Бишкек продолжает вести переговоры с Вашингтоном по подписанию нового соглашения о сотрудничестве. Киргизия разорвала соглашение с правительством США в 2015 году. Документ упрощал работу американских фондов и гуманитарных организаций в Киргизии и действовал с 1993 года.

По мнению эксперта, Россия сейчас находится «в острой фазе проведения специальной военной операции на Украине».

«Москва сейчас придерживается военной логики «кто не с нами, тот против нас». Кремль наглядно продемонстрировал это в середине июля, когда возникли «неполадки» по линии Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Казахстану резко перекрыли экспорт нефти, и Нур-Султан сразу забеспокоился. В Бишкеке это, конечно, заметили и сделали выводы, что Москва больше не будет нянчиться и сглаживать углы по спорным вопросам», — предположил политолог.

Сариев напомнил, что экономика Киргизии более зависима от России, чем экономики Казахстана или Узбекистана.

«Нур-Султан и Ташкент еще могут себе позволить некоторые маневры, а Бишкек или Душанбе почти нет. Мигранты, инвестиции, проекты в области безопасности — по сути большая часть ключевых сфер Киргизии тесно связана с нашими российскими партнерами», — сказал он.

Эксперт считает, что в таких условиях «подписание Соглашения о сотрудничества с США может сыграть с Киргизией злую шутку».

«В Москве это соглашение могут воспринять как демарш и оценить действия Бишкека как недружественные. Со всеми вытекающими рисками. Вот оно нам надо?», — резюмировал политолог.