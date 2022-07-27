Москва, 27 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Кремль следит за ситуацией в Молдавии, в том числе за тем, как в последнее время власти относятся к оппозиции. Об этом 27 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Они (молдавские власти, — прим. ИА REGNUM) принимают достаточно жёсткие меры, тоже вряд ли укладывающиеся в понятие демократия, в отношении оппозиционных партий», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что идее демократии противоречит и то, как власти Молдавии преследуют экс-президента республики Игоря Додона.

Стоит отметить, что в мае прокуратура Молдавии начала уголовное преследование Додона. Его обвинили в «коррупции», «измене родине» и на время следствия поместили под домашний арест. Экс-президент заявил о своей невиновности и готов отстаивать эту позицию в суде.