София, 27 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В международном аэропорту столицы Болгарии Софии таможенники обнаружили крупную партию наркотических веществ. Об этом 27 июля сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, наркотики были найдены в багаже гражданки Болгарии, прибывшей из африканского государства Руанда рейсом через Катар.

При этом женщина не смогла объяснить происхождение запрещенного груза.

Ведется следствие. Если вина указанной гражданки будет доказана в суде, ей грозит до 7 лет тюремного заключения.