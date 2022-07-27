* талибы — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, , 14:30 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали всем торговцам в афганской провинции Бадгис не покупать фисташки у крестьян, не уплативших ушр (десятину). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Запрет Silsor

В этом объявлении, опубликованном 27 июля, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) велели торговцам Бадгиса требовать карточку об уплате ушра у тех, кто хочет продать фисташки. Радикалы заявили, что любой бизнесмен, покупающий фисташки у людей без карточки ушра, будет лично обязан выплатить его.

Жители Бадгиса днём ранее начали массовый сбор урожая фисташек вопреки сроку, установленному талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).