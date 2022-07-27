Донецк, , 14:30 — REGNUM Несколько населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими боевиками. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что в 13:00 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел Железной Балки со стороны ВСУ, по которой выпустили десять мин калибром 120 мм, а в 13:43 — шесть снарядов калибра 152 мм по Макеевке и три снаряда калибра 152 мм Киевскому району Донецка.

Также отмечается, что в 13:45 киевские боевики выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Горловке, в 13:52 — десять ракет их реактивных систем залпового огня «Град» по Петровскому району Донецка и в 13:53 — шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство обороны России запустило регулярную паромную линию в Донецкой Народной Республике по маршруту Ейск — Мариуполь.