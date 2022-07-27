История вопроса

Смешанные боевые искусства, или по-английски Mixed martial arts (MMA), - вид боевого искусства, созданный из различных видов единоборств. Смешанные единоборства начали складываться в 1970-е годы, когда стали популярны бои между представителями разных боевых искусств, а сам термин появился уже в 1990-е.

В смешанных единоборствах применяются техники из бокса, карате, джиу-джитсу, сумо, греко-римской борьбы и т.д. Применяются все способы единоборств, такие как ударная техника, борьба в стойке и на ковре (в партере). Техники дзюдо малоприменимы в ММА, поскольку борцы, как правило, выступают в трусах, что делает невозможным захваты за одежду.

Смешанные единоборства иногда называют «боями без правил», но это неправильно, поскольку правила в них есть. Существуют девять весовых категорий, ограничения по времени поединка, оговаривается одежда и форма накладок на руки. Запрещены удары в пах, по горлу, затылку и позвоночнику, тычки в глаза, захваты малых суставов (например, пальцев), а также попытки разрыва пальцами рта, ушей, ноздрей и т.п.

Благодаря нездоровому интересу со стороны прессы и кино, высокому травматизму, а также некоторым смертельным случаям, ММА имеет репутацию «кровавого спорта». В некоторых странах, как во Франции, смешанные единоборства запрещены. ММА не пользуются господдержкой, и существуют за счёт взносов энтузиастов и рекламы.

Министерство спорта РФ 26 сентября 2012 года официально признала ММА самостоятельным видом спорта.

