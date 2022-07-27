Санта-Моника, США, 27 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге лёгкой весовой категории организации Bellator. Об этом 27 июля сообщается на сайте лиги.

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В активе Нурмагомедова 15 побед в 15 профессиональных боях. В Bellator он провёл четыре поединка.

Напомним, в ночь на 23 июля Нурмагомедов победил американца Кристофера Гонсалеса на турнире Bellator 283, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде.