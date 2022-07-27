Элиста, 27 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Калмыкии перед судом предстанут начальники двух отделов АО «Газпром газораспределение Элиста». Их обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СК России.

ru.torange.biz Уголовное дело

Фигурантами уголовного дела стали начальник отдела защиты от коррозии и руководитель службы по эксплуатации газораспределительных сетей. Следователи полагают, что с 11 марта 2020 года по 25 июня 2021 года начальник отдела защиты от коррозии не взял на контроль качество выполняемых работ при проведении техобслуживания и ремонтов газопроводов, средств электрохимической защиты, а также пустил на самотёк работы по ремонту, реконструкции и строительству объектов газораспределения и газопотребления.

В свою очередь, начальник службы по эксплуатации газораспределительных сетей не взял на контроль и не обеспечил эффективную работу средств электрохимической защиты, вовремя не оценил степень защищённости подземных стальных сооружений (газопроводов) от электрохимической коррозии.

В результате образовалась коррозия покрытия подземного стального газопровода высокого давления и утечка природного газа через грунт, что привело к взрыву и пожару в здании одной из компаний на улице Кирова в Элисте. В результате погиб один человек.

Материалы уголовного дела направлены в суд.