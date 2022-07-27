Бухарест, 27 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Основные корректировки государственного бюджета Румынии будут приняты не ранее середины августа текущего года. Об этом 27 июля со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телеканал Digi24.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, в настоящее время специальные финансовые комитеты при правительстве и парламенте страны проводят работу по анализу результатов финансовой деятельности страны за первое полугодие текущего года.

«Дефицит бюджета уже составил 1,87% ВВП, а государственные расходы выросли на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — констатировал, в частности, Чукэ.

Как ожидается, в ближайшее время Румыния обратится к Европейской комиссии (ЕК) за дополнительными ассигнованиями.

Напомним, ранее румынское правительство объявило о намерении реализовать масштабную программу по борьбе с бедностью в стране. При этом ЕК потребовала от официального Бухареста внести изменения в госбюджет.