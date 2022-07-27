Красноярск, 27 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба. Это вдвое-втрое больше, чем за период с 1 по 25 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

46 заболевших госпитализированы в ковидные стационары. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 367 850.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 239 пациентов, в том числе 29 за сутки. Зарегистрировано два новых летальных случая. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 10 910 человек.